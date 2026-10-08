Вокер: Гравці Манчестер Сіті завойовували титули чесним шляхом

Колишній захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер вважає, що у клубу не повинні відбирати завойовані раніше титули в результаті нинішнього розслідування щодо фінансових махінацій.

Слова англійця наводить Goal.com.

"Це дуже важко, бо ми наполегливо працювали, щоб завоювати ці титули, і не тільки ми. Я також думаю про вболівальників, які долали великі відстані по всій країні та приїжджали з-за кордону.

Що стосується мене особисто, то можу сказати, що ми провели разом чудові роки й відсвяткували безліч титулів. Цього у нас ніхто не зможе відібрати, що б не сталося, бо ми справді пережили ті вечори. Це тема, про яку ми, можливо, воліли б не говорити, бо хочемо, щоб люди запам'ятали нас як тих, хто завоював ці титули, і що ми завоювали їх чесним шляхом", – заявив Вокер.