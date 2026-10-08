Особисто я дуже спокійний: Мареска – про вердикт комісії АПЛ щодо фінансових махінацій Ман Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска заявив, що він залишається спокійним після оприлюднення вердикту комісії АПЛ, згідно з яким клуб порушував фінансові правила ліги, оскільки довіряє своєму керівництву.

Його слова передає Sky Spots.

"Особисто я, чесно кажучи, дуже спокійний. Клуб висловився досить чітко. Ми повністю довіряємо клубу. Ми розуміємо, що навколо багато галасу, але зосереджуємося лише на тому, що можемо контролювати, а контролювати ми можемо лише футбольну складову".

Італійський фахівець зазначив, що, попри інцидент з можливим покаранням "містян" у майбутньому, команда почувається добре. Він повторив, що не у владі гравців та тренерів контролювати події нефутбольного характеру.

"Чесно кажучи, відчуття просто фантастичні. Гравці з нетерпінням чекають на наступні два матчі. Але найбільше вони раді тому, що зараз ми лідируємо в чемпіонаті.

Гравці зосереджені саме на цьому. Вони знають, що ми можемо контролювати лише футбольну складову — вони зовсім не переймаються іншими речами".

Нагадаємо, напередодні видання The Athletic проінформувало, що Манчестер Сіті визнали винним за 114 зі 115 пунктів фінансових порушень. Медіа зазначило, що ця справа може закінчитися для команди штрафом або позбавленням титулів.

Згодом комісія АПЛ офіційно встановила факт правопорушень з боку "містян" щодо звітності про витрати клубу. Зазначається, що колектив штучно завищив свої доходи та зменшив відображені у звітності витрати більш ніж на 900 мільйонів фунтів стерлінгів.

Манчестер Сіті заперечив всі звинувачення та вже подав апеляцію на вердикт комісії. Стало відомо, що ця ситуація може мати наслідки для дипломатичних відносин між Великою Британією та ОАЕ.