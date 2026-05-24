Салах побив рекорд Джеррарда в прощальному матчі за Ліверпуль

Єгипетському форварду Мохамеду Салаху вдалося побити рекорд легендарного Стівена Джеррарда за кількістю асистів у АПЛ у складі Ліверпуля.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У неділю, 24 травня, Ліверпуль у 38 турі АПЛ вдома зіграв унічию 1:1 із Брентфордом. На 58-й хвилині півзахисник "червоних" Кертіс Джонс відкрив рахунок у матчі саме з передачі Салаха.

Для єгиптянина цей асист став 93-м у АПЛ у складі Ліверпуля. Він став рекордсменом Ліверупля за цим показником, обійшовши легендарного Стівена Джеррарда.

Зазначимо, що цей матч став для Салаха прощальним у складі Ліверпуля – він покине клуб влітку поточного року на правах вільного агента.

На те, щоби зробити 93 асисти, Салаху знадобилося 315 матчів за Ліверпуль у АПЛ, Джеррард провів 504 поєдинки.