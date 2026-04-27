Легенда Ліверпуля може очолити клуб АПЛ, який достроково вилетів у Чемпіоншип

Олексій Мурзак — 27 квітня 2026, 20:08
Стівен Джеррард
Getty Images

Легенда Ліверпуля Стівен Джеррард може очолити Бернлі, який достроково вилетів до Чемпіоншипа.

Про це повідомляє Burnley Express.

За інформацією джерела, 45-річний фахівець претендуватиме на посаду наставника "бордових" у тому випадку, якщо керівництво клубу припинить співпрацю з чинним тренером Скоттом Паркером.

Джеррард уже має досвід роботи в Англії – він тренував Астон Віллу після успішного періоду в Рейнджерсі, з яким виграв чемпіонат Шотландії.

Востаннє англієць працював у Саудівській Аравії, де очолював Аль-Іттіфак, але залишив команду в січні 2025 року.

Раніше повідомлялося, що він також може очолити  Мідлсбро.

