Легенда Ліверпуля може очолити клуб АПЛ, який достроково вилетів у Чемпіоншип
Легенда Ліверпуля Стівен Джеррард може очолити Бернлі, який достроково вилетів до Чемпіоншипа.
Про це повідомляє Burnley Express.
За інформацією джерела, 45-річний фахівець претендуватиме на посаду наставника "бордових" у тому випадку, якщо керівництво клубу припинить співпрацю з чинним тренером Скоттом Паркером.
Джеррард уже має досвід роботи в Англії – він тренував Астон Віллу після успішного періоду в Рейнджерсі, з яким виграв чемпіонат Шотландії.
Востаннє англієць працював у Саудівській Аравії, де очолював Аль-Іттіфак, але залишив команду в січні 2025 року.
Раніше повідомлялося, що він також може очолити Мідлсбро.