Пятенко: Кожна футболістка збірної України чітко виконувала визначені на установці завдання

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Володимир П'ятенко оцінив 2 матчі проти збірної Чехії, в яких "синьо-жовтим" вдалося набрати 4 очки і вийти в лідери групи. Він відзначив, що кожна футболістка чітко виконувала свою роботу.

Слова Пятенка цитує пресслужба УАФ.

"Найбільше тішить, що гра моїх підопічних в обох поєдинках справила цілісне враження. Ніхто не випадав з ансамблю, кожна гравчиня чітко виконувала визначені на установці завдання. Респект!", – заявив він.

Він додав, що підготовка до матчів йшла дуже активно.

"У нас була можливість добре вивчити гру суперниць, відеоматеріалів вистачало. Ось чому ми обрали тактику, аби нівелювати сильні сторони візаві. Передусім ідеться про інтенсивність, швидкі переміщення на половині поля чешок, компактність біля своїх володінь, надійну підстраховку, вправне підбирання, щоб не виникало вільних зон. Із цими завданнями дівчата впоралися. Зрештою, саме тому я й вирішив не змінювати в Усті-над-Лабем стартовий склад", – додав Пятенко.

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Наставник також відзначив, що в обох матчах його підопічні зуміли переломити хід подій.

"У Польщі чешки дуже активно розпочали другий тайм, небезпечними були їхні стандарти, було важко, але мої підопічні терпіли й були винагороджені за стійкість та згуртованість зразково проведеною контратакою, яка завершилася переможним голом. А в Усті-над-Лабем важливо було не здригнутися після пропущеного в дебюті гола, а дорожити м’ячем, комбінувати й заволодіти ініціативою. Цей план спрацював, і вже в середині першого тайму ми вирівняли становище", – резюмував головний тренер.

Зазначимо, що матч Чехія – Україна завершився з рахунком 1:1.

У попередньому турі в номінально домашньому матчі, який відбувся в Польщі, Україна здобула мінімальну перемогу над Чехією – 1:0.

В групі також виступають команди Хорватії та Албанії. Українки в попередніх турах перемогли обидві збірні з однаковим рахунком 2:1

Для підвищення у класі "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).

Наступний поєдинок українки зіграють 30 травня "вдома" проти Албанії. А завершиться груповий етап виїзним матчем проти Хорватії 3 червня.