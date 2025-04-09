Клімкова: Збірна України грала агресивно і конкурентно

Наставниця жіночої збірної Чехії Їтка Клімкова прокоментувала результат гри проти збірної України (1:1) у матчі 4 туру Ліги націй.

Її слова цитує пресслужба місцевої Федерації футболу.

"Чудово, що ми забили перший гол, після чого ми могли заспокоїтися, але Україна не дозволила нам цього зробити. Суперник був дуже агресивний і конкурентоспроможний.

Хочу похвалити дівчат хоча б за те, як вони почали другий тайм. Ми покращилися, але, на жаль, це прийшло лише у другому таймі. Інколи потрібно чотири хвилини для взяття воріт, як у першому таймі, а інколи не вистачає й цілого тайму. Ми дуже шкодуємо про це", – заявила вона.