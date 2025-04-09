Клімкова: Збірна України грала агресивно і конкурентно
Наставниця жіночої збірної Чехії Їтка Клімкова прокоментувала результат гри проти збірної України (1:1) у матчі 4 туру Ліги націй.
Її слова цитує пресслужба місцевої Федерації футболу.
"Чудово, що ми забили перший гол, після чого ми могли заспокоїтися, але Україна не дозволила нам цього зробити. Суперник був дуже агресивний і конкурентоспроможний.
Хочу похвалити дівчат хоча б за те, як вони почали другий тайм. Ми покращилися, але, на жаль, це прийшло лише у другому таймі. Інколи потрібно чотири хвилини для взяття воріт, як у першому таймі, а інколи не вистачає й цілого тайму. Ми дуже шкодуємо про це", – заявила вона.
Зазначимо, що матч Чехія – Україна завершився з рахунком 1:1.
У попередньому турі в номінально домашньому матчі, який відбувся в Польщі, Україна здобула мінімальну перемогу над Чехією – 1:0.
В групі також виступають команди Хорватії та Албанії. Українки в попередніх турах перемогли обидві збірні з однаковим рахунком 2:1
Для підвищення у класі "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).
Наступний поєдинок українки зіграють 30 травня "вдома" проти Албанії. А завершиться груповий етап виїзним матчем проти Хорватії 3 червня.