Стратегічна нічия. Україна втримала необхідний рахунок в матчі проти Чехії в Лізі Націй

Жіноча національна збірна України з футболу зіграла поєдинок 4-го туру Ліги Націй. У виїзному двобої проти команди Чехії….

Господарки розпочали поєдинок дуже потужно. Вже на 4 хвилині відкрили рахунок, шокуючим для українок голом відзначилась Катерина Свиткова.

В українок були атаки, час від часу наближались до воріт суперниць, але це все без реальних нагод забити та оговтатись від стартового шоку. Чешкам не вдавалося будувати атаки, команда Володимира П’ятенка інтенсивно пресенгувала, господарки більше грали "по рахунку", який їх влаштовував.

На 18-й хвилині гравчиня "Глазго" Ніколь Козлова протягнула м’яча в атаці три проти двох і знайшла свій фол – зіткнення з опоненткою арбітриня розцінила як таке, що заслуговує на пенальті.

Півзахисниця харківського Металіста 1925 Анна Петрик точним ударом переграла зіркову голкіперку чеської команди Барбару Вотікову, яка, до речі, раніше виступала за французький ПСЖ та англійський Тотенгем.

До перерви українки організували ще кілька якісних атак, але попри перевагу забити вдруге не вдалося.

На початку другого тайму небезпечно пробивала Андрухів – сейв у виконанні Вотікової.

В одному з епізодів авторка голу в першому матчі проти чешок Ольга Овдійчук не змогла замкнути передачу партнерки по команді. З часом команди обмінялися кількома ударами повз ціль. Були й нагоди втекти в результативну контратаку, але вже бракувало свіжості та швидкості. Ближче до завершення основного часу нагоду здобути перемогу мала Чехія, але українська команда в напруженому та видовищному поєдинку втримала стратегічну нічию - 1:1.

Такий результат залишив збірну України на першій позиції у квартеті з 10 набраними очками.

Жіноча Ліга націй УЄФА-2025

Чеська республіка, Усті-над-Лабем (Městský Stadion)

Група В4, 4 тур, 8 квітня

Чехія – Україна 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Світкова, 1:1 – 19 Петрик

У попередньому турі в номінально домашньому матчі, який відбувся в Польщі, Україна здобула мінімальну перемогу над командою Чехії - 1:0.

В групі також виступають команди Хорватії та Албанії. Українки в попередніх турах перемогли обидві команди з однаковим рахунком 2:1

Для підвищення у класі "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).

Наступний поєдинок українки зіграють 30 травня десь "вдома" проти Албанії. А завершиться груповий етап виїзним матчем проти Хорватії 3 червня.

Переможець групи підвищиться до групи "А".

Нагадаємо сьогодні, в останньому матчі другого раунду відбору на чемпіонат Європи-2025 збірна України U-19 програла англійським одноліткам з рахунком 0:10