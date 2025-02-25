Без жалю до нервових клітин. Україна мінімально переграла Хорватію в Лізі Націй

Національна жіноча збірна України провела другий поєдинок групового етапу в Лізі Націй-2025. У номінально домашньому матчі, який відбувся в Албанії переграли Хорватію з рахунком 2:1.

Українки повели в рахунку вже на другій хвилині матчу. Після кутового м’яч влучив в поперечину, а захисниця Ворскли Яна Котик була першою на м’ячі й добила його у ворота. В наступній атаці м'яч вже побував в українських воротах, але перед цим пролунав свисток щодо фолу, тож гол не зарахували.

На 30-й хвилині Роксолана Кравчук пробила повз ворота після розіграшу кутового. Після затяжної атаки Таміла Хімич увірвалася зліва в карний майданчик, класно прострелила, Роксолана Кравчук переправляла м’яча у ворота, але той розминувся зі стійкою.

Ближче до завершення тайму гра застрягла в центрі поля. Після грубої гри хорватки травму отримала авторка голу Яна Котик. Суперниця атакувала прямою ногою в той час, як українка була без м’яча, але арбітриня навіть фолу не розгледіла.

В одній з наступних атак хорваток Дар’я Келюшик вправно зіграла на виході після навісу зі штрафного удару. Таміла Хімич пробивала з лінії штрафного, прицільного удару не вийшло. Потім знову в гру вступила Келюшик – зіграла на виході вже ногами за межами штрафного майданчика. На перерву команди пішли за мінімальної переваги українок у рахунку.

Початок другої половини – знову за українками, дівчата діяли гостріше та винахідливіше, але створити нагоду забити другий м’яч не вдавалося. А на 61-й хвилині Яна Калініна таки подвоює перевагу. Після подачі з флангу Ольги Овдійчук, Яна здійснила один удар метрів з десяти, захисниця м’яча заблокувала, але хавбек Ворскли другим ударом загнала м’яча в сітку – 2:0.

Щоправда, вже в наступній атаці хорватська футболістка наважилась на дальній удар – м’яч влучив у поперечину!

Українки мали кілька нагод забити втретє. Після кутового м’яч потрапив до Каміли Хімич, але півзахисниця пробила вище воріт.

А на 68-й хвилині "клітчасті" скоротили відставання у рахунку. Подача з кутового, захисниці не догледіли набігаючу футболістку, Крістіна Невкрла потужно пробила головою повз Келюшик. Для хорваток, які в першому матчі програли Чехії 0:4, це був перший гол в цьогорічній Лізі Націй.

Українки дещо підсіли, але попри втому мали нагоду перетворити кінцівку матчу на більш спокійну. Ніколь Козлова увірвалась в штрафну з правого флангу, пробила в ближній кут, але голкіперка зреагувала.

Хорватки мали класний шанс вкрасти в наших дівчат перемогу ударом зі штрафного, м’яч полетів по мертвій для воротарки траєкторії, але влучив у поперечину.

Хорватська навала результату не дала – команда Володимира П’ятенка відстояли другу поспіль перемогу – 2:1!

Ліга націй УЄФА-2025

Ліга B. Група 4, 2-й тур, 25 лютого

Україна – Хорватія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 1 Котик, 2:0 – 61 Калініна, 2:1 – 69 Невркла

Україна: Келюшик, Басанська, Шматко (к), Котик, Корсун, Овдійчук (Гірін, 89), Хімич, Петрик, Андрухів (Козлова, 46), Калініна (Семків, 73), Кравчук (Глущенко, 81).

Албанія: Бачич (к), Врачевич, Балог, Невркла, Чаневац (Мікуліца, 87), Сліпчевич (Гуво, 74), Крзнарич, Йошчак, Маркович (Лойна, 61), Руделич, Дулчич.

Арбітр: Шона Шукрула (Нідерланди).

Попереджені: Корсун (83) — Дулчич (18), Крзнарич (34).

До групи B4, у якій грає Україна, входять збірні Хорватії, Албанії та Чехії.

Після двох турів Україна має шість балів. Стільки ж має Чехія яка лідирує завдяки кращій різниці забитих та пропущених м’ячів. Сьогодні чешки здолали албанок з рахунком 5:1

Зазначимо, в першому матчі Україна переграла Албанію 2:1.

4-го квітня в поєдинку третього туру Україна гратиме проти Чехії.

Згідно з форматом турніру, переможці груп ліг В та С перейдуть у наступному циклі до ліг А та В, останні команди ліг А, В та дві найгірші треті команди Ліги B опустяться в ліги В та С відповідно.

У плейоф зіграють треті збірні Ліги А проти других Ліги В, дві найкращі треті команди Ліги В – проти двох найкращих команд Ліги С.