Пятенко оголосив заявку жіночої збірної України на товариський матч з Польщею

Стала відома заявка жіночої збірної України на товариський матч з Польщею.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Володимир Пятенко взяв на цей збір 22 футболістки, зокрема шість представниць зарубіжних чемпіонатів.

Заявка збірної України:

Воротарки: Дарина Бондарчук, Ірина Славич (обидві – Металіст 1925 Харків), Катерина Боклач (Нант, Франція);

Захисниці: Соломія Куп’як (Колос Ковалівка), Яна Котик, Марина Шайнюк (обидві – Ворскла Полтава), Леся Ольхова, Олександра Кревська (обидві – Металіст 1925 Харків);

Півзахисниці: Даяна Семків (Колос Ковалівка), Натія Панцулая, Таміла Хімич (обидві – Металіст 1925 Харків), Дар’я Івкова (Сістерс Одеса), Вікторія Радіонова (Ворскла Полтава), Вікторія Головач, Лідія Заборовець (обидві – Шахтар Донецьк), Тетяна Тріль (Полісся Житомир), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія), Яна Малахова (Мура, Словенія), Юлія Христюк (Олд Домініон, США);

Нападниці: Єлизавета Молодюк (Металіст 1925 Харків), Таня Бойчук (Монреаль Роузес, Канада), Інна Глущенко (Лілль, Франція).

Зазначимо, що для п'ятьох футболісток цей виклик став дебютним. Ірина Славич, Вікторія Радіонова, Таня Бойчук, Лідія Заборовець, Олександра Кревська вперше у своїй кар'єрі вдягнуть футболку національної команди.

Матч між збірними Польщі та України відбудеться 27 червня в польському місті Мелець. Стартовий свисток пролунає о 16:30 за київським часом.

Напередодні збірна України виборола право зіграти в елітному дивізіоні Ліги націй, здолавши Албанію.