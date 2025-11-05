Рейтинги у футбол не грають: Пятенко – про результати жеребкування відбору на ЧС-2027

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко поділився думками щодо команд, з якими доведеться конкурувати за путівку на світовий форум у Бразилії, наголосивши, що головними фаворитами будуть команди Англії та Іспанії.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі УАФ.

"Збірні Англії та Іспанії зустрічалися у фіналі цьогорічного чемпіонату Європи. Думаю, ще щось додавати до візитної картки цих команд немає сенсу, бо вони вже тривалий час диктують моду в жіночому футболі. Прогресують і футболістки Ісландії.

Чи можна стверджувати, що українки потрапили до "групи смерті"? Я б не був таким категоричним, бо на цьому етапі апріорі вже не буває слабких суперників. Сильний склад зібрався і в інших групах. Звісно, головними претендентками будуть англійки та іспанки. Але рейтинги у футбол не грають", – зазначив він.

На думку Пятенка, багато що залежатиме від того, в якій формі учасниці підійдуть до майбутніх матчів.

"Чи не буде кадрових втрат, яким буде психологічний стан… А вже потім все вирішуватиметься на футбольному полі. Звичайно, мої підопічні намагатимуться в кожному матчі продемонструвати все, що вміють, але буде добре, якщо ми фінішуємо третіми, після чого будемо думати про плейоф", – підкреслив фахівець.

Нагадаємо, суперницями "синьо-жовтих" стали іспанки, англійки та ісландки.

Європейська кваліфікація проходитиме в три етапи. Матчі групового етапу відбудуться у період лютий-червень 2026 року. Раунд плейоф у жовтні-грудні 2026.