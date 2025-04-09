Пятенко – про нічию з Чехією: Позитивний та стратегічний результат

Виконувач обов'язків головного тренера жіночої збірної України Володимир Пятенко оцінив нічию зі збірною Чехії в Лізі націй та збереження командою лідерства у групі.

Слова фахівця наводить Суспільне Спорт.

"Позитивний результат, стратегічний, можна сказати. Проти хороших суперниць два матчі не програли – це добре. Дівчата – молодці, відреагували правильно після пропущеного гола, продовжували гнути свою лінію.

Позитивний результат і позитивні емоції.

Як і у першому матчі, намагалися грати на перехідних фазах. Перекрили ті зони, в які вбігають чешки. Заробили пенальті, і нагоди ще були забивати. Два важкі поєдинки, але я вже казав дівчатам: так, важко, але треба терпіти, і коштом великого обсягу роботи напружуємо суперниць на кожному клаптику поля. Завдяки цьому будемо досягати позитивного результату.



Ми в кожному матчі граємо на перемогу, віддаємо усі сили та знання. Можемо грати по-різному, за результатом, але не може бути, аби ми вийшли та не добігали", – розповів Пятенко.