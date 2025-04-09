Гравчиня збірної Чехії: Українки були агресивними, вони добре захищалися

Воротарка збірної Чехії Барбара Віткова поділилася емоціями від матчу зі збірною України. Вона заявила, що її команда грала краще, але похвалила і "синьо-жовтих".

Слова Віткової передає Fotbal.cz.

"Українки були агресивні, добре захищалися. Ми добре почали, забили гол. Потім трохи не так пішло, але другий тайм був для нас кращим. Ми були більш активними. Але, на жаль, ми все одно не змогли пройти повз їхню уважну оборону. Навіть якщо ми не фінішуємо першими, у нас все одно є шанс пробитися в плейоф. Але з цією поразкою ми безперечно ускладнили ситуацію, і вийти вперед тепер точно буде важче", – заявила вона.

Зазначимо, що матч Чехія – Україна завершився з рахунком 1:1.

У попередньому турі в номінально домашньому матчі, який відбувся в Польщі, Україна здобула мінімальну перемогу над Чехією – 1:0.

В групі також виступають команди Хорватії та Албанії. Українки в попередніх турах перемогли обидві збірні з однаковим рахунком 2:1

Для підвищення у класі "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).

Наступний поєдинок українки зіграють 30 травня "вдома" проти Албанії. А завершиться груповий етап виїзним матчем проти Хорватії 3 червня.