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Дерибан Дніпра-1 продовжується: ще два гравці вмираючого клубу перейдуть у Карпати

Игорь Чернявский — 6 липня, 21:00
Дерибан Дніпра-1 продовжується: ще два гравці вмираючого клубу перейдуть у Карпати

Гравці Дніпра-1 Володимир Адамюк та Ігор Когут перейдуть у Карпати.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, трансфер Когута відбудеться на правах вільного агента. Щодо Адамюка, то його контракт з Дніпром-1 був розрахований до кінця 2024 року. Нагадаємо, раніше в такому ж напрямку пішов Денис Мірошниченко.

Подальша доля Дніпра-1 наразі невідома. Максим Третьяков, який поки залишається в клубі, розповідав, що гравців сповістили про перенесення командного збору на тиждень.

Раніше комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман заявив, що клуб вже майже не дихає, а у ЗМІ почали ширитися чутки про те, Юрій Максимов може стати новим головним тренером іншого клубу УПЛ.

Володимир Адамюк Карпати СК Дніпро-1 Чемпіонат України, УПЛ

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