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Карпати підпишуть досвідченого захисника, який вже виступав за львів’ян

Игорь Чернявский — 30 червня, 17:30
Карпати підпишуть досвідченого захисника, який вже виступав за львів’ян

Карпати близькі до підписання захисника Дінпра-1 Дениса Мірошниченка.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, Мірошниченко обирав між Металістом 1925 і Карпатами, але ключовим фактором стало те, що на відміну від харків’ян, у новому сезоні "леви" гратимуть в УПЛ.

Переговори між Денисом і Карпатами перебувають на просунутій стадії. Нагадаємо, 29-річний фулбек уже виступав за Карпати з 2013-го по 2019-й. За цей період Мірошниченко провів 136 матчів у всіх турнірах.

Майбутнє Дніпра-1 досі залишається невизначеним. Нещодавно комерційний директор В’ячеслав Фрідман заявив, що Дніпро-1 ледь дихає, але клуб поки не знімався зі змагань.

Карпати Металіст 1925 СК Дніпро-1 Чемпіонат України, УПЛ

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