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Максимов може очолити клуб УПЛ

Микола Дендак — 27 червня, 11:11
Максимов може очолити клуб УПЛ

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов може невдовзі стати головним тренером одеського Чорноморця.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що сторони вже узгодили умови співпраці та підпишуть контракт на рік, з можливістю продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, нещодавно колишній наставник одеситів Роман Григорчук очолив азербайджанський Нефтчі. Під його керівництвом Чорноморець посів 12 місце в Українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у минулому сезоні.

Раніше у ЗМІ почала з'являтись інформація, що Дніпро-1 може припинити своє існування. Дніпряни на фоні негативних про себе чуток продовжують розпродавати провідних гравців. Комерційний директор команди В'ячеслав Фрідман повідомив, що дніпровський клуб вже майже помер.

Юрій Максимов СК Дніпро-1 Чорноморець

Юрій Максимов

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