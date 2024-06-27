Максимов може очолити клуб УПЛ

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов може невдовзі стати головним тренером одеського Чорноморця.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що сторони вже узгодили умови співпраці та підпишуть контракт на рік, з можливістю продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, нещодавно колишній наставник одеситів Роман Григорчук очолив азербайджанський Нефтчі. Під його керівництвом Чорноморець посів 12 місце в Українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у минулому сезоні.

Раніше у ЗМІ почала з'являтись інформація, що Дніпро-1 може припинити своє існування. Дніпряни на фоні негативних про себе чуток продовжують розпродавати провідних гравців. Комерційний директор команди В'ячеслав Фрідман повідомив, що дніпровський клуб вже майже помер.