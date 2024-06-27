Фрідман: Скажемо чесно, Дніпро-1 майже не дихає

Комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман повідомив, що дніпровський клуб вже майже помер.

Його слова передає ТаТоТаке.

"У нас є кошти, але на весь сезон їх не вистачить. Так, можна намагатися боротися за групу єврокубка, можна продавати лідерів, які залишаються на контракті, але чи є сенс битися в агонії? Легше роздати борги і не мучитися. Закрити проєкт солідно — без скандалів та судів, просто через відсутність коштів на подальше існування.

Скажемо чесно, Дніпро-1 майже не дихає, потрібно набратися сміливості та констатувати смерть", — сказав Фрідман.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ почала з'являтись інформація, що Дніпро-1 може припинити своє існування. Дніпряни на фоні негативних про себе чуток продовжують розпродавати провідних гравців.

Нещодавно Полісся оголосило про трансфер чергового футболіста дніпрян Руслана Бабенка.