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Вінгер Дніпра-1: У командному чаті написали, що збір переноситься на тиждень

Игорь Чернявский — 4 липня, 14:05
Вінгер Дніпра-1: У командному чаті написали, що збір переноситься на тиждень

Дніпро-1 ще не виходив з відпустки, хоча це було заплановано на 1 липня.

Про це розповів гравець команди Максим Третьяков у інтерв’ю "Українському футболу".

"Ні, ми не збиралися. Було офіційне повідомлення, що збір команди перенесений на 8 липня. У нас у команді є чат для спілкування між собою. У цій групі написали, що збір команди переноситься на тиждень. Ось і все", — сказав Третьяков.

Нагадаємо, раніше комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман розповів про залучення інвесторів, щоб врятувати клуб від припинення існування. До цього Фрідман заявив, що клуб вже майже не дихає, у ЗМІ почали ширитися чутки про те, Юрій Максимов може стати новим головним іншого клубу УПЛ.

СК Дніпро-1 Чемпіонат України, УПЛ Максим Третьяков

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