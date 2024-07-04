Вінгер Дніпра-1: У командному чаті написали, що збір переноситься на тиждень

Дніпро-1 ще не виходив з відпустки, хоча це було заплановано на 1 липня.

Про це розповів гравець команди Максим Третьяков у інтерв’ю "Українському футболу".

" Ні, ми не збиралися. Було офіційне повідомлення, що збір команди перенесений на 8 липня. У нас у команді є чат для спілкування між собою. У цій групі написали, що збір команди переноситься на тиждень. Ось і все", — сказав Третьяков.

Нагадаємо, раніше комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман розповів про залучення інвесторів, щоб врятувати клуб від припинення існування. До цього Фрідман заявив, що клуб вже майже не дихає, у ЗМІ почали ширитися чутки про те, Юрій Максимов може стати новим головним іншого клубу УПЛ.