Лупашко назвав своє завдання у Карпатах

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко хоче показувати з командою гарний футбол.

Про це тренер розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"Працюючи у такому клубі, ти маєш віддаватися на усі сто відсотків. Ми хочемо подарувати вболівальникам яскраві емоції та гарний футбол. Сподіваюся, що під час матчів Карпат люди на дві години забуватимуть про проблеми, які оточують нас, та радітимуть успіхам улюбленої команди. Як на мене, у цьому полягає одне з головних завдань тренера.

Ми знаємо усіх футболістів основної команди, але невдовзі познайомимося ближче. Попереду матимемо індивідуальні розмови з кожним гравцем. У нас доволі специфічний тренувальний процес, своя методологія. До старту сезону залишилося не так багато часу, але ми працюватимемо в інтенсивному режимі дворазових тренувань, щоб прискорити процес інтеграції до нових вимог", — сказав Лупашко.