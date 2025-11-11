Українська правда
Визначились найкращий гравець, тренер та символічна збірна 12 туру УПЛ

Володимир Максименко — 11 листопада 2025, 12:40
Визначились найкращий гравець, тренер та символічна збірна 12 туру УПЛ
ФК ЛНЗ

Українська Прем'єр-ліги назвала символічну збірна та головних героїв 12 туру чемпіонату.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, найкращим тренером туру експерти назвали Віталія Пономарьова, під керівництвом якого ЛНЗ переграв Динамо. Автор єдиного голу цього матчі, Євгеній Пастух, став гравцем туру.

Також до символічної збірної потрапили троє представників Шахтаря, який цими вихідними декласував Полтаву, та Роман Вантух з Пилипом Будківським з луганської Зорі – "чорно-білі" впевнено переграли Металіст 1925.

Символічна збірна 12 туру УПЛ

УПЛ ТБ

Нагадаємо, минулого туру індивідуальні нагороди чемпіонату України виграли представники Шахтаря.

ЛНЗ Черкаси

