Тренер ЛНЗ назвав трійку найкращих футболістів УПЛ

Наставник черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов розповів, кого вважає найкращими гравцями Української Прем'єр-ліги в сезоні-2025/26.

Фахівець виділив трійку футболістів. Одного з них він тренував у першому колі чемпіонату.

"Поза конкуренцією Аліссон. Відразу видно, що це талановитий футболіст із великим запасом.

Також виокремлю Проспера Обаха, в якого я вірив і він своєю грою довів, що сильний виконавець. Недаремно його купив Шахтар.

І, звісно, ​​не можу не відзначити Матвія Пономаренка. Цей молодий нападник наче вихор увірвався до нашого чемпіонату. Він стабільно відіграв час, який йому давали", – сказав Пономарьов.