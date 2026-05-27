Тренер ЛНЗ назвав трійку найкращих футболістів УПЛ

Денис Іваненко — 27 травня 2026, 11:09
Віталій Пономарьов
ЛНЗ

Наставник черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов розповів, кого вважає найкращими гравцями Української Прем'єр-ліги в сезоні-2025/26.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець виділив трійку футболістів. Одного з них він тренував у першому колі чемпіонату.

"Поза конкуренцією Аліссон. Відразу видно, що це талановитий футболіст із великим запасом.

Також виокремлю Проспера Обаха, в якого я вірив і він своєю грою довів, що сильний виконавець. Недаремно його купив Шахтар.

І, звісно, ​​не можу не відзначити Матвія Пономаренка. Цей молодий нападник наче вихор увірвався до нашого чемпіонату. Він стабільно відіграв час, який йому давали", – сказав Пономарьов.

Нагадаємо, шо в нинішньому сезоні ЛНЗ став головною сенсацією УПЛ. Команда Віталія Пономарьова здобула "срібло" й наступного сезону вперше в історії зіграє у єврокубках.

Напередодні лівий вінгер черкаського колективу Артур Микитишин розповів про амбітні цілі команди на наступну кампанію. ЛНЗ серйозно налаштований на міжнародний турнір.

