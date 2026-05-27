Тренер ЛНЗ назвав трійку найкращих футболістів УПЛ
Наставник черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов розповів, кого вважає найкращими гравцями Української Прем'єр-ліги в сезоні-2025/26.
Його слова передає Sport.ua.
Фахівець виділив трійку футболістів. Одного з них він тренував у першому колі чемпіонату.
"Поза конкуренцією Аліссон. Відразу видно, що це талановитий футболіст із великим запасом.
Також виокремлю Проспера Обаха, в якого я вірив і він своєю грою довів, що сильний виконавець. Недаремно його купив Шахтар.
І, звісно, не можу не відзначити Матвія Пономаренка. Цей молодий нападник наче вихор увірвався до нашого чемпіонату. Він стабільно відіграв час, який йому давали", – сказав Пономарьов.
Нагадаємо, шо в нинішньому сезоні ЛНЗ став головною сенсацією УПЛ. Команда Віталія Пономарьова здобула "срібло" й наступного сезону вперше в історії зіграє у єврокубках.
Напередодні лівий вінгер черкаського колективу Артур Микитишин розповів про амбітні цілі команди на наступну кампанію. ЛНЗ серйозно налаштований на міжнародний турнір.