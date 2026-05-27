ЛНЗ визначився зі стадіоном, на якому проводитиме матчі Ліги конференцій

Черкаський ЛНЗ визначився зі стадіоном, на якому проводитиме домашні матчі Ліги конференцій у сезоні-2026/27.

Про це повідомляє Трибуна, посилаючись на слова генерального директора клубу Василя Каюка.

За їхньою інформацією, ЛНЗ проводитиме домашні матчі у польському Плоцьку на стадіоні Orlen імені Казімєжа Гурського. Його місткість становить 15 тисяч глядачів. Стадіон був збудований у 1973 році, у 2020 – 2023 році був реконструйований.

Нагадаємо, ЛНЗ завоював срібні медалі УПЛ сезону-2025/26, і у наступному сезоні стартує з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Це буде дебют черкаського клубу на міжнародній арені.

