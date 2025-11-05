УПЛ назвала найкращих гравця і тренера 11 туру та визначила символічну збірну

Українська Прем’єр-Ліга визначила найкращого гравця та тренера 11 туру чемпіонату, а також назвала символічну збірну.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Найкращим тренером туру було визнано наставника Шахтаря Арду Турана. Він випередив коуча Вереса Олега Шандрука, Василя Баранова (Кудрівка) та Владислава Лупашка (Карпати).

А у рейтингу найкращих футболістів 11-го туру трапилася унікальна подія – одразу два футболісти набрали однакову кількість балів. Ерена Айдіна (Верес) частіше називали експерти – 28 разів, але Егіналду (Шахтар) частіше називали під №1 – 13 разів. У підсумку обидва набрали по 98 балів і розділили перше місце. До топ-5 увійшли Невертон (Шахтар), Хоакін Сіфуентес (Епіцентр) та Назар Домчак (Карпати).

Символічна збірна 11 туру УПЛ

Напередодні представники ЛНЗ завоювали нагороди найкращому гравцеві та тренеру жовтня в УПЛ.