Пономарьов: Не можу сказати, що ЛНЗ – остаточно сформований клуб

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов розповів про плани на літній трансферний ринок та бачення стратегічного розвитку клубу.

"Ми хочемо дуже якісно спрацювати на трансферному ринку. Але при цьому чудово розуміємо, що у щойно завершеному чемпіонаті досягнули дуже серйозного успіху і, можливо, навіть випередили якісь моменти з точки зору результату. Та у нас нічого щодо майбутнього не міняється. Ми будемо будувати клуб – це і наша Академія, і команда U-19, всі підрозділи менеджменту та всі підрозділи клубу взагалі. У цьому процесі, ясна річ, ставитимемо високі завдання, однак робитимемо все це планомірно і продумано. У процесі побудови клубу дбатимемо, щоб був міцний фундамент. Ми чітко розуміємо, як це робити. Як і чітко розуміємо, що для цього передусім потрібне терпіння. Адже це футбол, можуть бути різні ситуації.

Весь наш клуб прагне вчитися робити кроки для вдосконалення і в подальшому. Тим більше, що у ЛНЗ є можливість для цього – зокрема, завдяки виступу у єврокубковому турнірі. Це новий етап для клубу, для тренерського штабу та для футболістів. Прагнутимемо достойно представити нашу країну на євроарені. Тому зараз наш клуб продовжує перебувати у стадії розвитку. Поки що я не можу сказати, що ЛНЗ – остаточно сформований клуб, який грає тільки на досягнення результату. Ні, це не так. Наразі у нас триває стадія розвитку. Президент клубу, менеджмент і всі його члени добре усвідомлюють, що у ЛНЗ попереду ще дуже багато роботи", – заявив Пономарьов.