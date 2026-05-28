Пономарьов: Не можу сказати, що ЛНЗ – остаточно сформований клуб

Олег Дідух — 28 травня 2026, 15:28
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов розповів про плани на літній трансферний ринок та бачення стратегічного розвитку клубу.

Слова фахівця наводить UA-Football.

"Ми хочемо дуже якісно спрацювати на трансферному ринку. Але при цьому чудово розуміємо, що у щойно завершеному чемпіонаті досягнули дуже серйозного успіху і, можливо, навіть випередили якісь моменти з точки зору результату. Та у нас нічого щодо майбутнього не міняється. Ми будемо будувати клуб – це і наша Академія, і команда U-19, всі підрозділи менеджменту та всі підрозділи клубу взагалі. У цьому процесі, ясна річ, ставитимемо високі завдання, однак робитимемо все це планомірно і продумано. У процесі побудови клубу дбатимемо, щоб був міцний фундамент. Ми чітко розуміємо, як це робити. Як і чітко розуміємо, що для цього передусім потрібне терпіння. Адже це футбол, можуть бути різні ситуації.

Весь наш клуб прагне вчитися робити кроки для вдосконалення і в подальшому. Тим більше, що у ЛНЗ є можливість для цього – зокрема, завдяки виступу у єврокубковому турнірі. Це новий етап для клубу, для тренерського штабу та для футболістів. Прагнутимемо достойно представити нашу країну на євроарені. Тому зараз наш клуб продовжує перебувати у стадії розвитку. Поки що я не можу сказати, що ЛНЗ – остаточно сформований клуб, який грає тільки на досягнення результату. Ні, це не так. Наразі у нас триває стадія розвитку. Президент клубу, менеджмент і всі його члени добре усвідомлюють, що у ЛНЗ попереду ще дуже багато роботи", – заявив Пономарьов.

Нагадаємо, ЛНЗ завоював срібні медалі УПЛ сещону-2025/26. У наступн6ому сезоні команда зіграє в Лізі конференцій, домашні матчі проводитиме в польському Плоцьку.

