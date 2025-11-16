Визначились форми, в яких Україна та Ісландія боротимуться за плейоф кваліфікації на ЧС-2026
Україна та Ісландія показали ігрові форми, в яких зіграють вирішальний матч кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.
Про це повідомила УАФ.
Так, обидва колективи вийдуть на поле у своїх домашніх комплектах – Україна в жовтому, а Ісландія у синіх футболках. Воротарі зіграють у зеленому та червоному комплектах відповідно.
Після п'яти турів групового етапу Ісландія та Україна мають по сім очок напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою. Вирішальна гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.
Також своїми думками перед грою поділився головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.