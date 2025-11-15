Ребров – про гру з Ісландією: Ми боремось за всю Україну і на перший план вийде характер

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про план на вирішальну гру проти Ісландії у межах відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Фахівець поспілкувався зі ЗМІ напередодні поєдинку.

"Несподівані рішення роблять хлопці на полі, а не я. Ісландія зрівняла рахунок у першій грі, а хлопці хотіли виграти. Якщо ми заб'ємо м'яч – ми не повинні відходити назад. На перший план вийде характер, ми боремось за усю Україну. Буде велика підтримка, важко зараз розповідати усі аспекти гри, але ми повинні виграти", – розповів Ребров.

Також тренер "жовто-синіх" висловився щодо ротації у програній грі з Францією.

"Сподіваюсь, це допомогло. За два дні треба відновитись, переїхати. Ми вирішили зробити ротацію. Якщо ми дали гравцям відпочити, то це не значить, що у нас є перевага. Ісландія грає через два дні, через три – завжди інтенсивно, але у нас такої можливості немає, у нас гравці дуже часто переїзжають. Я вважаю, що це може допомогти нам у матчі з Ісландією", – резюмував Ребров.

Після п'яти турів групового етапу Ісландія та України мають по сім напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою. Вирішальна гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.

Також своїми думками перед грою поділився головний тренер ісландців Арнар Гуннлаугссон.