Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ребров – про гру з Ісландією: Ми боремось за всю Україну і на перший план вийде характер

Володимир Максименко — 15 листопада 2025, 19:03
Ребров – про гру з Ісландією: Ми боремось за всю Україну і на перший план вийде характер
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про план на вирішальну гру проти Ісландії у межах відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Фахівець поспілкувався зі ЗМІ напередодні поєдинку.

"Несподівані рішення роблять хлопці на полі, а не я. Ісландія зрівняла рахунок у першій грі, а хлопці хотіли виграти. Якщо ми заб'ємо м'яч – ми не повинні відходити назад. На перший план вийде характер, ми боремось за усю Україну. Буде велика підтримка, важко зараз розповідати усі аспекти гри, але ми повинні виграти", – розповів Ребров.

Також тренер "жовто-синіх" висловився щодо ротації у програній грі з Францією.

Читайте також :
Фото прев'ю Нас врятує тільки перемога: прев’ю матчу Україна – Ісландія
"Сподіваюсь, це допомогло. За два дні треба відновитись, переїхати. Ми вирішили зробити ротацію. Якщо ми дали гравцям відпочити, то це не значить, що у нас є перевага. Ісландія грає через два дні, через три – завжди інтенсивно, але у нас такої можливості немає, у нас гравці дуже часто переїзжають. Я вважаю, що це може допомогти нам у матчі з Ісландією", – резюмував Ребров.

Після п'яти турів групового етапу Ісландія та України мають по сім напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою. Вирішальна гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.

Також своїми думками перед грою поділився головний тренер ісландців Арнар Гуннлаугссон.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Збірна Ісландії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна України з футболу

Малиновський: Матч з Ісландією для нас як фінал
Травма серйозна: Ребров розповів про стан Судакова
Заслуговували більшого: капітан збірної Ісландії – про майбутній поєдинок з Україною у відборі на ЧС-2026
Нас врятує тільки перемога: прев’ю матчу Україна – Ісландія
Тренер збірної Азербайджану порівняв рівень гри України та Ісландії

Останні новини