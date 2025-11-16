Збірна України оголосила заявку на матч проти Ісландії
Сергій Ребров
УАФ
Сергій Ребров оголосив список футболістів, які можуть взяти участь у матчі проти Ісландії відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року.
Про це повідомила УАФ.
Окрім травмованого Георгія Судакова, проти ісландців також не зіграє Олег Очеретько – причини рішення залишаються невідомими.
Заявка збірної України
Після п'яти турів групового етапу Ісландія та України мають по сім очок напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою. Вирішальна гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.
Також своїми думками перед грою поділився головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.