Кваліфікація ЧС-2026. Україна – Ісландія: онлайн-трансляція
УАФ
Збірна України з футболу зіграє проти Ісландії в межах останнього шостого туру відбіркового етапу на чемпіонат світу 2026.
Зустріч відбудеться у Варшаві, Польща, на стадіоні Війська Польського імені маршала Пілсудського. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі в цій новині.
Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок. Для виходу в плейоф кваліфікації ЧС-2026 підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати ісландців.
Напередодні "синьо-жовті" розгромно поступилися французам, чим погіршили своє турнірне становище.