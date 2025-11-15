Кваліфікація ЧС-2026. Україна – Ісландія: онлайн-трансляція

Збірна України з футболу зіграє проти Ісландії в межах останнього шостого туру відбіркового етапу на чемпіонат світу 2026.

Зустріч відбудеться у Варшаві, Польща, на стадіоні Війська Польського імені маршала Пілсудського. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі в цій новині.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок. Для виходу в плейоф кваліфікації ЧС-2026 підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати ісландців.

Напередодні "синьо-жовті" розгромно поступилися французам, чим погіршили своє турнірне становище.