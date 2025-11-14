Матч Україна – Ісландія розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Тейлором

Матч 6 туру відбору на чемпіонат світу 2026 року між збірними України та Ісландії обслужить англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На лініях працюватимуть Гарі Бесуїк та Адам Нанн, четвертий суддя – Сем Баррот. За систему VAR відповідатимуть Стюарт Аттуел та Даррен Інгленд.

Нагадаємо, у першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном. У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.

Вчора, 13 листопада, "синьо-жовті" розгромно поступилися французам, чим погіршили своє турнірне становище.

Номінально домашній для України матч з Ісландією відбудеться у Варшаві, 16 листопада. Початок – о 19:00.