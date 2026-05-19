Фінал Кубка України: Чернігів – Динамо. Пресконференція головних тренерів і капітанів

У вівторок, 19 травня, напередодні фіналу Кубку України-2025/2026, у Львові відбудеться спеціальний медіазахід.

Захід стартує о 19:00 у знаменитій "Львіварні". У події візьмуть участь головні тренери та капітани команд, які зіграють у вирішальному матчі.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є кияни, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,11. Нічия – 8,00. Звитяга представника Першої ліги – 26,00.

На підсумковий тріумф Чернігова в турнірі приймаються ставки з коефіцієнтом 13,00, а на Динамо – 1,02.

Поєдинок відбудеться 20 травня на "Арені Львів". Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Зазначимо, що на попередній стадії турніру підопічні Ігоря Костюка здолали Буковину. Чернігів же в серії пенальті пройшов Металіст 1925.

