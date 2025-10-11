Визначилась бригада арбітрів на матч Україна – Азербайджан

Матч четвертого туру групового етапу відбору до чемпіонату світу 2026 року між Україною та Азербайджаном розсудить австрійська бригада арбітрів.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Так, головним рефері призначено Себастьяна Гісхаммера, а допомагатимуть на лініях йому Роланд Рідель та Сантіно Шрейнер.

За систему ВАР відповідатиме Мануель Шуттенгрубер, а його помічником призначено Крістіана-Петру Чокірна.

Нагадаємо, збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.

Раніше Гісхаммер двічі працював на матчах українських клубів – Динамо у 2023 році переграло Аріс 2:1, а Кривбас минулого сезону поступився Вікторії Плзень 1:2. Також на рахунку австрійця одна гра збірної України U-17 – у 2019 році "жовто-сині" програли Іспанії (0:1).

У четвертому турі збірна України 13 жовтня зіграє проти Азербайджану - стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом.

Раніше "Чемпіон" зібрав реакцію ісландських ЗМІ на поразку "жовто-синім".