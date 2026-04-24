Ексгравець збірної України Марлос отримав посаду в бразильському клубі

Колишній півзахисник збірної України Марлос став технічним координатором академії Парани.

Про це повідомив сайт бразильського клубу.

Ексзірка Шахтаря та Металіста займатиметься тренувальним процесом та розвитком юних футболістів Парани.

"Це дуже велика радість – мати змогу розпочати цю роботу в "Парані". Я хочу поділитися своїм досвідом, щоб допомогти у вихованні спортсменів, а також особистостей. Клуб має традиції у відкритті гравців, і ми працюватимемо над тим, щоб ще більше зміцнити цей процес", – сказав Марлос.

Зазначимо, що доросла команда Парани виступає у другому дивізіоні штату Парана. За підсумком сезону 2022 року "триколірні" вилетіли з Серії D – четвертого за силою дивізіону Бразилії.

Нагадаємо, що бразилець Марлос у 2017 році отримав українське громадянство. Технічний півзахисник у тому ж році дебютував за збірну України. Загалом на його рахунку 27 матчів у складі "синьо-жовтих" та 1 гол.

У 2024 році півзахисник оголосив про завершення кар'єри, а згодом став генеральним директором бразильського клубу Сан Жозенсе.

Раніше повідомлялося, що шахраї заволоділи будинком Марлоса на Київщині.