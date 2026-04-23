Кополовець назвав найкращого кандидата на посаду тренера збірної України

Колишній півзахисник львівських Карпат Михайло Кополовець після звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України назвав фахівця, який має очолити "синьо-жовтих".

Його слова передає Український футбол.

На думку ексфутболіста, оптимальним кандидатом є Мирон Маркевич. Він вважає, що досвід цього спеціаліста має стати в нагоді для національної команди.

"Мені подобається Мирон Богданович Маркевич. Так, він вже не наймолодший тренер, але дуже харизматичний, легендарний, досвідчений, авторитетний фахівець, який, я вважаю, на цьому етапі міг би трохи щось допомогти. Думаю, тренер має дати емоцію. Коли ти збираєш команду, то не можеш натренувати її за два-три дні. Звичайно, хотілося б побачити Маркевича у цій ролі", – сказав Кополовець.

Нагадаємо, що Маркевич уже був головним тренером збірної України у 2010 році. На чолі національної команди він провів чотири матчі, в яких "синьо-жовті" здобули три перемоги й одного разу зіграли внічию.

Раніше думками про вибір наступного наставника української збірної ділились, зокрема, Віталій Кварцяний і Йожеф Сабо. Вони також вважають Мирона Маркевича хорошим варіантом.