Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кополовець назвав найкращого кандидата на посаду тренера збірної України

Денис Іваненко — 23 квітня 2026, 12:05
Михайло Кополовець
Instagram

Колишній півзахисник львівських Карпат Михайло Кополовець після звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України назвав фахівця, який має очолити "синьо-жовтих".

Його слова передає Український футбол.

На думку ексфутболіста, оптимальним кандидатом є Мирон Маркевич. Він вважає, що досвід цього спеціаліста має стати в нагоді для національної команди.

"Мені подобається Мирон Богданович Маркевич. Так, він вже не наймолодший тренер, але дуже харизматичний, легендарний, досвідчений, авторитетний фахівець, який, я вважаю, на цьому етапі міг би трохи щось допомогти.

Думаю, тренер має дати емоцію. Коли ти збираєш команду, то не можеш натренувати її за два-три дні. Звичайно, хотілося б побачити Маркевича у цій ролі", – сказав Кополовець.

Нагадаємо, що Маркевич уже був головним тренером збірної України у 2010 році. На чолі національної команди він провів чотири матчі, в яких "синьо-жовті" здобули три перемоги й одного разу зіграли внічию.

Раніше думками про вибір наступного наставника української збірної ділились, зокрема, Віталій Кварцяний і Йожеф Сабо. Вони також вважають Мирона Маркевича хорошим варіантом.

Збірна України з футболу Михайло Кополовець Мирон Маркевич

