Суркіс відреагував на звільнення Реброва зі збірної України

Денис Іваненко — 23 квітня 2026, 15:04
Президент київського Динамо Ігор Суркіс звернувся до Сергія Реброва, який напередодні залишив посаду головного тренера збірної України.

Його слова передає пресслужба "біло-синіх".

Він підтримав колишнього гравця та наставника свого клубу, побажавши успіхів у кар'єрі.

"Шановний Сергію Станіславовичу! Дозвольте висловити вам слова поваги та підтримки в цей складний час. Ви не побоялися виклику й узяли на себе велику відповідальність – очолити національну збірну України під час страшної війни. Кожен у динамівській родині знає, що ви живете футболом щомиті та є професіоналом своєї справи. Як гравець і тренер ви принесли славу нашому клубу як в Україні, так і далеко за її межами.

Немає жодних сумнівів у тому, що на чолі національної збірної ви працювали з таким же запалом і професіоналізмом задля досягнення максимального результату. Я впевнений, що на вас у тренерській кар'єрі чекають іще багато злетів і досягнень, а робота в національній збірній України стане колосальним досвідом, який піде лише на користь. Дякуємо за ваш внесок у розвиток українського футболу та бажаємо успіхів у подальших етапах вашої кар'єри", – йдеться в заяві.

Зазначимо, що наразі невідомо, хто стане наступним тренером "синьо-жовтих". Напередодні Віталій Кварцяний назвав своїх двох кандидатів, які найкраще підходять збірній України.

Динамо Київ Збірна України з футболу Сергій Ребров Ігор Суркіс

