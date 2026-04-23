Шовковський відреагував на відхід Реброва з посади головного тренера збірної України

Колишній наставник київського Динамо Олександр Шовковський висловився з приводу припинення роботи Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України.

Свою думку він написав у сториз в інстаграмі.

Ексголкіпер поширив публікацію Реброва, у якій він підбив підсумки своєї роботи на чолі національної команди.

"Іноді в житті не все складається так, як хочеться. Але це не привід для постійного негативу. Сильна нація – це та, що вміє підтримувати, а не руйнувати. Ми маємо бути разом – і в перемогах, і в складні моменти. Сергію, дякую за роботу і відданість. Підтримую", – написав Шовковський.

Відзначимо, що "синьо-жовті" провели під його керівництвом 34 матчі. Ребров вивів команду на Євро-2024, де "синьо-жовті" не змогли вийти з групи. Також він не зміг вивести Україну на чемпіонат світу-2026, де у рамках плейоф відбору його підопічні без шансів поступилися збірній Швеції (1:3).

Наступника Реброва у збірній оголосять дещо пізніше.

Раніше повідомлялося, що до списку потенційних кандидатів на тренерське крісло збірної України входять Руслан Ротань, Унаї Мельгоса, Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч, Юрій Вернидуб, Владислав Лупашко та навіть Паулу Фонсека.

Водночас колишній головний тренер "синьо-жовтих" Йожеф Сабо назвав найкращого тренера для головної команди країни.