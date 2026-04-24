Збірна України може провести матч з Польщею

Збірна України з футболу може зіграти у червні товариський матч з національною командою Польщі.

Про це повідомляє Рrzeglad Sportowy.

Польський футбольний союз шукає суперника для товариського матчу у червні. Вже відомо, що 3 червня вони зіграють з Нігерією у Варшаві.

Суперником у другому поєдинку стане європейська збірна. Поляки найімовірніше зіграють з Україною або Чехією. Зустріч пройде не у Варшаві, але точне місце проведення наразі невідоме.

Раніше була інформація, що "синьо-жовті" домовилися про спаринг з командою Данії у межах підготовки до Ліги націй.

Як відомо, готуватиме команду вже новий головний тренер, через те, що напередодні цю посаду залишив Сергій Ребров.