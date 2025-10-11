"Захист був жахливим": реакція ісландських ЗМІ на поразку від України

У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України у видовищному матчі 3-го туру кваліфікації чемпіонату світу 2026 здобула непросту перемогу над національною командою Ісландії (3:5).

"Чемпіон" підготував огляд ісландських ЗМІ після поєдинку в Рейк'явіку.

Після матчу ісландські медіа переважно констатували результат і описували хід гри у нейтральному тоні, з нотками критики дій у захисті.

Провідний таблоїд Morgunblaðið у заголовку зазначив: "Камбеку Ісландії не вистачило у грі з вісьмома голами".

На додачу Morgunblaðið стримано підбив підсумок: "Гравці збірної Ісландії двічі зрівнювали рахунок, але пропустили вирішальні голи".

Видання Ríkisútvarpið знайшло цікавий історичний факт: майже 40 років збірна Ісландії не пропускала таку кількість голів в одному матчі:

"Давно чоловіча збірна Ісландії з футболу не пропускала так багато голів на своєму полі. Ісландці не пропускали так багато голів на стадіоні "Лаугардалсвелл" із 3 червня 1987 року, коли команда програла Східній Німеччині (НДР) з рахунком 0:6.

Тоді тренером збірної був Зігфрід Хельд, тож відтоді пройшло 38 років і змінилося 15 тренерів, перш ніж на "Лейгардальсведлюрі" знову пропустили стільки голів від суперника".

Оглядач видання Visir.is Інгві Тор Семундссон висловив думку, що результат зустрічі визначили проблеми в захисті: "Ісландська команда сьогодні ввечері зіграла непогано, і гра в атаці була блискучою. Але захист був жахливим, і тому все пішло не за планом".

Visir.is

Також Семундссон зазначив, що саме команда господарів була сильнішою на полі, попри те, що поступилася, пропустивши п'ять голів. Як доказ він навів статистику xG:

"Ісландці були сильнішою командою на полі, але все ж пропустили п’ять голів. Українці використали свої моменти на повну, але, згідно з широко обговорюваною статистикою xG, вони ледве мали б забити хоча б один гол у грі (0,6). Але вони впоралися значно краще, примноживши це число більш ніж у п’ять разів, і залишають країну задоволеними, взявши з собою три очки", – додав журналіст.

Своєю чергою, ісландський футбольний аналітик Ляріус Оррі Сігурдссон висловив думку щодо ігрового плану господарів, який не спрацював:

"Ігровий план полягав у пресингу та захисті через двох півзахисників, але це не спрацювало: пропустили голи в першому таймі через індивідуальні помилки. В атаці команда показала хороші моменти, але слабкий захист дорого коштував", – цитує Сігурдссона Fótbolti.net.

Visir.is

Загалом, провідні ісландські видання схарактеризували матч як надзвичайно результативний та драматичний. Журналісти переважно поєднували сухе наведення фактів у звітах із відтінками критики до своєї команди.

Нагадаємо, збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.

У четвертому турі збірна України 13 жовтня зіграє проти Азербайджану, а Ісландія поміряється силами з лідером квартету – Францією, яка здобула три перемоги в першому колі.