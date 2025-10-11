"Захист був жахливим": реакція ісландських ЗМІ на поразку від України
У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України у видовищному матчі 3-го туру кваліфікації чемпіонату світу 2026 здобула непросту перемогу над національною командою Ісландії (3:5).
"Чемпіон" підготував огляд ісландських ЗМІ після поєдинку в Рейк'явіку.
Після матчу ісландські медіа переважно констатували результат і описували хід гри у нейтральному тоні, з нотками критики дій у захисті.
Провідний таблоїд Morgunblaðið у заголовку зазначив: "Камбеку Ісландії не вистачило у грі з вісьмома голами".
На додачу Morgunblaðið стримано підбив підсумок: "Гравці збірної Ісландії двічі зрівнювали рахунок, але пропустили вирішальні голи".
Видання Ríkisútvarpið знайшло цікавий історичний факт: майже 40 років збірна Ісландії не пропускала таку кількість голів в одному матчі:
"Давно чоловіча збірна Ісландії з футболу не пропускала так багато голів на своєму полі. Ісландці не пропускали так багато голів на стадіоні "Лаугардалсвелл" із 3 червня 1987 року, коли команда програла Східній Німеччині (НДР) з рахунком 0:6.
Тоді тренером збірної був Зігфрід Хельд, тож відтоді пройшло 38 років і змінилося 15 тренерів, перш ніж на "Лейгардальсведлюрі" знову пропустили стільки голів від суперника".
Оглядач видання Visir.is Інгві Тор Семундссон висловив думку, що результат зустрічі визначили проблеми в захисті: "Ісландська команда сьогодні ввечері зіграла непогано, і гра в атаці була блискучою. Але захист був жахливим, і тому все пішло не за планом".
Також Семундссон зазначив, що саме команда господарів була сильнішою на полі, попри те, що поступилася, пропустивши п'ять голів. Як доказ він навів статистику xG:
"Ісландці були сильнішою командою на полі, але все ж пропустили п’ять голів. Українці використали свої моменти на повну, але, згідно з широко обговорюваною статистикою xG, вони ледве мали б забити хоча б один гол у грі (0,6). Але вони впоралися значно краще, примноживши це число більш ніж у п’ять разів, і залишають країну задоволеними, взявши з собою три очки", – додав журналіст.
Своєю чергою, ісландський футбольний аналітик Ляріус Оррі Сігурдссон висловив думку щодо ігрового плану господарів, який не спрацював:
"Ігровий план полягав у пресингу та захисті через двох півзахисників, але це не спрацювало: пропустили голи в першому таймі через індивідуальні помилки. В атаці команда показала хороші моменти, але слабкий захист дорого коштував", – цитує Сігурдссона Fótbolti.net.
Загалом, провідні ісландські видання схарактеризували матч як надзвичайно результативний та драматичний. Журналісти переважно поєднували сухе наведення фактів у звітах із відтінками критики до своєї команди.
Нагадаємо, збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.
У четвертому турі збірна України 13 жовтня зіграє проти Азербайджану, а Ісландія поміряється силами з лідером квартету – Францією, яка здобула три перемоги в першому колі.