Вівчаренко розповів, чому Динамо провалило другий тайм матчу проти Кривбаса

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко розповів, що команда невдало зіграла у другому таймі матчу 9 туру Української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (2:1) через постійні переїзди.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Справді, ви бачили, дуже важка гра, після єврокубків завжди важко переключатися. Плюс, звісно, дорога впливає на кондиції. Тому добре, що сьогодні вдалося перемогти – це найголовніше.

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Звісно, постійні переїзди впливають на фізичний стан, але скаржитися ми не маємо право. Виходимо, граємо – маємо те, що маємо. У другому таймі було складніше вибігати в атаку Як я вже сказав, наслідки важкої дороги відчули в другому таймі. Ноги налилися. Добре, що виграли", – сказав Вівчаренко.

Після перерви на матчі збірних, яка була на початку вересня, Динамо зіграло вже 7 поєдинків, у яких двічі програло та 4 рази перемогло. Ще один матч завершився внічию.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про травму лідера киян Андрія Ярмоленка. Також нещодавно Динамо повідомило деталі пошкоджень Олександра Піхальонка та Володимира Бражка.