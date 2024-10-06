Ярмоленко пропустить жовтневі матчі збірної України через травму

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко пропустить жовтневі матчі збірної України через пошкодження, отримане у матчі 9 туру Української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (2:1).

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Окрім нього, поєдинки національної команди пропустить і голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін. Він не зіграє через вірусну інфекцію.

Головний тренер збірної України вже визначився із футболістами, що замінять Ярмоленка та Луніна у заявці на поєдинки Ліги націй.

Нагадаємо, матчі проти Грузії та Чехії через пошкодження також пропустять Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко, Володимир Бражко та Олександр Піхальонок.

Нещодавно Динамо повідомило деталі травм своїх півзахисників.