Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмоленко пропустить жовтневі матчі збірної України через травму

Микола Дендак — 6 жовтня, 22:46
Ярмоленко пропустить жовтневі матчі збірної України через травму
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко пропустить жовтневі матчі збірної України через пошкодження, отримане у матчі 9 туру Української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (2:1).

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Окрім нього, поєдинки національної команди пропустить і голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін. Він не зіграє через вірусну інфекцію.

Головний тренер збірної України вже визначився із футболістами, що замінять Ярмоленка та Луніна у заявці на поєдинки Ліги націй.

Нагадаємо, матчі проти Грузії та Чехії через пошкодження також пропустять Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко, Володимир Бражко та Олександр Піхальонок.

Нещодавно Динамо повідомило деталі травм своїх півзахисників.

Андрій Лунін Динамо Київ Збірна України з футболу Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Ребров перевів Ярмоленка та Сватка в основний список збірної через травми Циганкова та Миколенка
Фіаско в Німеччині на тлі нереалізованих прагнень до змін. 6 висновків з матчу Гоффенгайм – Динамо
Як кияни скористаються скрутним становищем суперника. 5 інтриг матчу Гоффенгайм – Динамо
Динамо втратило двох лідерів перед матчем з Гоффенгаймом у Лізі Європи
Гливинський: Ярмоленко дізнався про невиклик у збірну України з інтернету

Останні новини