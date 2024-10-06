Шовковський розповів про проблеми Динамо через постійні переїзди

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розповів, що постійні переїзди додають проблем команді, у першу чергу в тренувальному процесі.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Логістика додає певного шарму нашому тренувальному процесу. Ми намагаємося викручуватися, як можемо. Коли ми летіли в Гамбург на перший тур, зрозуміли, що є певні проблеми і є певні можливості, які ми маємо використовувати. Тому коли ми прилетіли до Любліна, то майже одразу, через 40 хвилин, виїхали на тренування.

Я б навіть не назвав це тренуванням, скоріше розминка. Гравці, які вийшли напередодні у стартовому складі, виконали бігову відновлювальну роботу, а гравці, які не грали або виходили на заміну, мали більше навантаження. Після тренування ми повечеряли та потягом поїхали до Києва. Після приїзду до Києва ми одразу відправились на Конча-Заспу, де готувалися безпосередньо до сьогоднішньої гри (проти Кривбаса (2:1) – прим.).

Ми навіть не мали змоги розібрати минулий матч, як ми завжди це робимо, тому що нам бракувало часу. Але добре підготувалися і в першому таймі проявили ті напрацювання, які у нас були. Зараз гравці, які викликані до збірних, вже їдуть до розташування національних команд. Ви маєте розуміти, у якому графіку ми працюємо", – сказав наставник.

Також Шовковський повідомив, що Динамо вже не може змінити домашній стадіон на єврокубки, щоб полегшити логістику, оскільки він уже був заявлений.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про травму лідера киян Андрія Ярмоленка. Також нещодавно Динамо повідомило деталі пошкоджень Олександра Піхальонка та Володимира Бражка.