Незадоволені результатом, – Вівчаренко прокоментував четверту поспіль нічию Динамо

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 20:50
Костянтин Вівчаренко
Динамо Київ

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко висловився про нічию в матчі з Металістом 1925 у межах 8 туру УПЛ.

Слова футболіста наводить пресслужба киян.

"Звісно, незадоволені результатом, четвертий матч поспіль граємо внічию. Усі переживаємо за результат, тому що для нас нічия – як поразка. Важко прийняти такий результат, але це футбол, будемо боротися далі, попереду ще багато ігор.
Шовковський – про відсутність Ярмоленка в заявці на Металіст 1925: Спитайте у Андрія
Тут потрібно швидко перелаштовуватися й забувати ті матчі, які вже зіграні. Наступна гра – найважливіша. Тоді програли, зараз зіграли внічию, тому немає задоволення. Але нічого страшного, будемо тренуватися, покращувати свою гру. Також дякую вболівальникам за підтримку", – розповів Вівчаренко.

Також Костянтин окремо висловився щодо пропущеного голу від Литвиненка.

"Будемо аналізувати цей епізод. Тренерський штаб скаже нам, як потрібно було робити, і будемо рухатися далі", – резюмував захисник.

Нічия дозволила Динамо зрівнятись за очками з Кривбасом та випередити криворіжців у турнірній таблиці завдяки кращій різниці м'ячів – кияни на другому, а їхні конкуренти на третьому місці. 

Шахтар та Динамо буксують, Кривбас увірвався на 3-тю сходинку: турнірна таблиця УПЛ після 8-го туру

Раніше підсумки гри підбив головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський.

Динамо Київ Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ Костянтин Вівчаренко

