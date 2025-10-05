Незадоволені результатом, – Вівчаренко прокоментував четверту поспіль нічию Динамо
Костянтин Вівчаренко
Динамо Київ
Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко висловився про нічию в матчі з Металістом 1925 у межах 8 туру УПЛ.
Слова футболіста наводить пресслужба киян.
"Звісно, незадоволені результатом, четвертий матч поспіль граємо внічию. Усі переживаємо за результат, тому що для нас нічия – як поразка. Важко прийняти такий результат, але це футбол, будемо боротися далі, попереду ще багато ігор.
Тут потрібно швидко перелаштовуватися й забувати ті матчі, які вже зіграні. Наступна гра – найважливіша. Тоді програли, зараз зіграли внічию, тому немає задоволення. Але нічого страшного, будемо тренуватися, покращувати свою гру. Також дякую вболівальникам за підтримку", – розповів Вівчаренко.
Також Костянтин окремо висловився щодо пропущеного голу від Литвиненка.
"Будемо аналізувати цей епізод. Тренерський штаб скаже нам, як потрібно було робити, і будемо рухатися далі", – резюмував захисник.
Нічия дозволила Динамо зрівнятись за очками з Кривбасом та випередити криворіжців у турнірній таблиці завдяки кращій різниці м'ячів – кияни на другому, а їхні конкуренти на третьому місці.
