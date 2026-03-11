Кабаєв повернувся до тренувань у загальній групі

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв відновився від травми та повернувся до тренувань у загальній групі команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець пропустив старт другої частини сезону через проблеми з гомілкостопом. Сьогодні, 11 березня, він проводив тренування у загальній групі з певними обмеженнями.

Також до тренувань після хвороби повернувся лівий захисник Костянтин Вівчаренко.

У нинішньому сезоні Кабаєв взяв участь в 24 матчах, в яких забив два голи та віддав три асисти. У Вівчаренка 4 результативні передачі в 19 поєдинках.

Напередодні півзахисник Динамо Валентин Рубчинський став гравцем львівських Карпат.

Додамо, що наступний поєдинок команда Ігоря Костюка проведе у п'ятницю, 13 березня, коли прийме Оболонь. Початок – о 18:00. Наразі кияни з 35 балами посідають четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись третьому Поліссю лише одним пунктом.