Захисник Динамо привернув увагу ще одного європейського клубу

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко привернув увагу ще одноного європейського клубу.

Про це повідомляє Novasports.

За інформацією джерела, гравця хоче підписати Панатінаїкос. Окрім грецької команди, за беком стежить ще низка клубів, зокрема, і Депортиво, про повідомлялося раніше.

Наразі контракт Вівчаренка з Динамо розрахований до кінця червня 2028 року, проте містить клаусулу, розмір якої становить 6 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 він зіграв 29 матчів, у яких віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, що київське Динамо націлилося на захисника збірної Румунії Богдана Раковіцана, але він не бажає переїжджати в Україну.