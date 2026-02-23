Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо відхилило пропозицію клубу МЛС щодо Вівчаренка – джерело

Олександр Булава — 23 лютого 2026, 19:39
Динамо відхилило пропозицію клубу МЛС щодо Вівчаренка – джерело
Костянтин Вівчаренко
ФК Динамо

23-річний лівий захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко зацікавив клуб МЛС Філадельфію Юніон.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Американський клуб запропонував "біло-синім" оренду з правом викупу. Проте кияни відхилили відхилили пропозицію.

"Є такий інсайд, що щодо Вівчаренка була пропозиція з МЛС від клубу Філадельфія. За моєю інформацією, Філадельфія пропонувала Динамо платну оренду і влітку опцію викупу.

В цілому сумарно виходило щось навіть більше, ніж 5 млн доларів, але керівництво Динамо сказало, що тільки продаж. І, звісно, за більші гроші", – розповів Михайло Співаковський.

Контракт Вівчаренка із Динамо розрахований до кінця червня 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 2 мільйони євро. У поточному сезоні в активі гравця 17 матчів, у яких він віддав 3 асисти.

Напередодні київське Динамо перемогло львівський Рух у матчі 17-го туру чемпіонату України. 

Динамо Київ Футбольні трансфери Філадельфія Костянтин Вівчаренко

Динамо Київ

Лідер Динамо Шапаренко вперше став батьком
Зимові трансфери УПЛ-2025/2026: таблиця переходів
Динамо здобуло мінімальну перемогу над Рухом у 17 турі УПЛ
Їм складно буде набирати очки: Саленко – про Динамо
Костюк пояснив відсутність зимових трансферів Динамо

Останні новини