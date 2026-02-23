Динамо відхилило пропозицію клубу МЛС щодо Вівчаренка – джерело

23-річний лівий захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко зацікавив клуб МЛС Філадельфію Юніон.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Американський клуб запропонував "біло-синім" оренду з правом викупу. Проте кияни відхилили відхилили пропозицію.

"Є такий інсайд, що щодо Вівчаренка була пропозиція з МЛС від клубу Філадельфія. За моєю інформацією, Філадельфія пропонувала Динамо платну оренду і влітку опцію викупу.

В цілому сумарно виходило щось навіть більше, ніж 5 млн доларів, але керівництво Динамо сказало, що тільки продаж. І, звісно, за більші гроші", – розповів Михайло Співаковський.