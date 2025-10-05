Шовковський: Результат матчу з Металістом 1925 нікого не влаштовує

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився емоціями після нічиєї з Металістом 1925 у матчі чемпіонату України.

Слова фахівця наводить пресслужба киян.

"По-перше, ті нагоди, які в нас були, ми не використали. І в епізоді з пропущеним м'ячем припустилися помилки, наші два опорні півзахисники мали зіграти більш надійно. Один "викинувся", залишивши за спиною гравця, а другий мав "сісти" та блокувати. В результаті нас розстрілювали з 16 метрів і взагалі нікого поруч не було.

Я окремо нікого не буду виділяти – позитивний чи негативний. Я думаю, що команда має оцінюватись за результатами. Гравці, безумовно, відповідають за якість своєї гри. Ми перед грою говорили про те, що пазл повністю складається з усіх маленьких частинок – як в обороні, так і в атаці.

Що заважало Герреро реалізувати той вихід віч-на-віч? Тому давайте об'єктивно, результат, безумовно, нікого не влаштовує. Ми сьогодні пропустили менше, ніж минулого разу, але й забили менше", – розповів Шовковський.

Нічия дозволила Динамо зрівнятись за очками з Кривбасом та випередити криворіжців у турнірній таблиці завдяки кращій різниці м'ячів – кияни на другому, а їхні конкуренти на третьому місці.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер харків'ян Младен Бартулович.