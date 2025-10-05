Українська правда
Шовковський – про відсутність Ярмоленка в заявці на Металіст 1925: Спитайте у Андрія

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 18:55
Олександр Шовковський
Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський не зміг пояснити відсутність Андрія Ярмоленка в заявці на матч з Металістом 1925 в УПЛ.

Слова фахівця передає пресслужба киян.

"Це треба запитати у самого Андрія. Після матчу з Крістал Пелес він підійшов, сказав, що у нього сімейні проблеми, і вимушено залишив розташування команди. Деталі мені невідомі. Хоча, на мій погляд, це дивно". – відповів журналісту Шовковський.

Також тренера спитали про характер травми Біловара, який залишив поле в середині першого тайму.

"Я думаю, зараз відповісти на це питання неможливо, треба щоб минула принаймні доба. Але наскільки я зрозумів, він трішки раніше відчув біль, спробував грати, але на жаль не зміг продовжити гру. Лікарі мені мають відповісти завтра після обстеження, яка ситуація", – резюмував Шовковський.

Нагадаємо, матч проти Металіста 1925 завершився з рахунком 1:1. Це четверта поспіль нічия для "біло-синіх" в чемпіонаті України.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер харків'ян Младен Бартулович.

