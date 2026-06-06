Депортиво цікавиться захисником Динамо

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко привернув увагу іспанського клубу Депортиво.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Причиною зацікавлення стало підвищення команди до Ла Ліги. Тож Депортиво планує суттєво збільшити свій річний бюджет.

Наразі контракт Вівчаренка з Динамо розрахований до кінця червня 2028 року, проте містить клаусулу, розмір якої становить 6 мільйонів євро.

Раніше 23-річного гравця пов'язували з Жироною, а взимку інтерес до нього виявляли Філадельфія, Панатінаїкос, а також клуби чемпіонатів Бельгії та Нідерландів.

Зазначимо, що Депортиво завершив сезон другого дивізіону чемпіонату Іспанії на другому місці з 22 перемогами.

Вівчаренко ж у поточному сезоні зіграв 29 матчів, в яких віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, що київське Динамо націлилося на захисника збірної Румунії Богдана Раковіцана, але він не бажає переїжджати в Україну.