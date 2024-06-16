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"Я зрозумів, що не розбираюсь в футболі": Миколенко поділився враженнями від матчу Німеччина — Шотландія

Владислав Уткін — 16 червня, 11:29
Я зрозумів, що не розбираюсь в футболі: Миколенко поділився враженнями від матчу Німеччина — Шотландія

Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився враженнями від матчу-відкриття Євро-2024 між Німеччиною та Шотландією.

Гравець Евертона дав коментар на ютуб-каналі Української асоціації футболу.

"Які враження можуть бути? Німці, можна сказати, переїхали шотландців. Хоча я був за шотландців тому, що в мене в команді є гравець із Шотландії. Він також травмований був перед Євро і не поїхав. Я вболівав за них і сказав, що буде нічия або шотландці виграють, але я зрозумів що я не розбираюсь в футболі, адже вони ні одного удару навіть не зробили", — сказав Миколенко.

Нагадаємо, Німеччина розгромила Шотландію з рахунком 5:1. Наступний матч господарі турніру зіграють проти Угорщини 19 червня.

Миколенко у цьому інтерв'ю також прокоментував свою травму, яку гравець отримав на 25-й хвилині товариського матчу проти Молдови (4:0) після підкату захисника господарів Артура Крачуна.

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Віталій Миколенко

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