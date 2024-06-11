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Збірна України перемогла Молдову перед стартом Євро-2024: огляд матчу

Микола Дендак , Владислав Уткін — 11 червня, 22:02
Збірна України перемогла Молдову перед стартом Євро-2024: огляд матчу

Збірна України розгромно перемогла Молдову в останньому товариському матчі в межах підготовки до Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

Огляд

Товариський матч
11 червня

Молдова — Україна 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - Яремчук 2, 0:2 - Циганков 42, 0:3 - Довбык 49, 0:4 - Судаков.

Молдова: Райлян, Посмак, Бабогло, Крачун, Рябчук, Кожокару, Іоніце, Раце, Дамашкан, Моцьпан, Ніколаєску

Україна: Лунін, Миколенко (Зінченко 31), Матвієнко, Забарний, Конопля, Степаненко (Бражко 68), Шапаренко (Маліновський 78), Циганков (Ярмоленко 68), Судаков, Мудрик (Зубков 69), Яремчук (Довбык 46).

Відтак збірна України провела останній товариський матч перед початком Євро-2024. Нагадаємо, у першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, а в другому поступилися Польщі.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

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