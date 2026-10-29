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Миколенко вийде у старті Евертона на матч Кубку футбольної ліги проти Ньюкасла

Олексій Мурзак — 29 жовтня 2026, 20:52
Миколенко вийде у старті Евертона на матч Кубку футбольної ліги проти Ньюкасла
Віталій Миколенко
Getty Images

Український захисник Віталій Миколенко з перших хвилин зіграє у матчі Кубку футбольної ліги проти Ньюкасла.

Стартову 11-тку оприлюднила пресслужба "ірисок".

Нагадаємо, напередодні Миколенко зазнав ушкодження у матчі 8 туру АПЛ проти Арсенала та не зміг завершити поєдинок.

Матч 4 раунду Евертон – Ньюкасл розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, 28 жовтня гол українського нападника Тімура Тутєрова допоміг Сандерленду пройти Брентфорд, також перемоги здобули Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Евертон Віталій Миколенко Кубок футбольної ліги

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