Миколенко вийде у старті Евертона на матч Кубку футбольної ліги проти Ньюкасла
Віталій Миколенко
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Український захисник Віталій Миколенко з перших хвилин зіграє у матчі Кубку футбольної ліги проти Ньюкасла.
Стартову 11-тку оприлюднила пресслужба "ірисок".
Нагадаємо, напередодні Миколенко зазнав ушкодження у матчі 8 туру АПЛ проти Арсенала та не зміг завершити поєдинок.
Матч 4 раунду Евертон – Ньюкасл розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, 28 жовтня гол українського нападника Тімура Тутєрова допоміг Сандерленду пройти Брентфорд, також перемоги здобули Ліверпуль та Манчестер Сіті.