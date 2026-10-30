Я завжди обираю шлях примирення: Миколенко – про конфлікт на полі із гравцем Ньюкасла

Захисник Евертона Віталій Миколенко розповів про суперечку з Фабіаном Шером наприкінці матчу 1/8 фіналу Кубку англійської ліги проти Ньюкасла (3:1), яка ледь не переросла в бійку.

Про це повідомляє Inside Reality Football.

"Я просто намагався залагодити конфлікт, але Шер мав інші наміри: він почав смикати мене за футболку, ніби я зробив йому щось погане ще до початку матчу. Тоді я теж почав смикати його за футболку, і в цей момент усі підбігли, щоб нас розборонити. Я розумію, чого він хотів, але я завжди обираю шлях примирення, що б не робив", – сказав Миколенко.

Зазначимо, що конфлікт стався на 81-й хвилині зустрічі, після нього обидва футболісти отримали по жовтій картці. У чвертьфіналі "іриски" зіграють із Флітвудом, який напередодні сенсаційно вибив із турніру Арсенал.

У нинішньому сезоні Миколенко провів на клубному рівні десять матчів. У них українець записав собі в актив один асист.

У наступному поєдинку Евертон зіграє знову проти Ньюкасла, але вже в АПЛ. Гра відбудеться 2 листопада та розпочнеться о 22:00 за київським часом.